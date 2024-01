Polícia indicia mulher por abandonar recém-nascido em barraca de camping

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Dourados-MS, realizou nesta quarta-feira, 03/01, o indiciamento de uma mulher, de 32 anos de idade, suspeita de ter abandonado o próprio filho recém-nascido em uma barraca de camping durante o réveillon. A investigada participava de um acampamento com seus familiares quando precisou se deslocar ao hospital em razão de um sangramento que estava sofrendo.

Enquanto ela recebia o atendimento no hospital, compareceram seus familiares com um bebê recém-nascido que havia sido encontrado dentro da barraca de camping dela. Os familiares afirmavam ainda que a criança pertencia a autora dos fatos.

Inicialmente a suspeita negou que o bebê fosse seu, contudo, com a chegada do Conselho Tutelar e Guarda Municipal, e após ser confrontada com os fatos, admitiu ser mãe da criança e que a abandonou dentro da barraca. O Inquérito Policial foi instaurado e a suspeita foi indiciada pelo crime de “Abandono de Incapaz” majorado por ser ascendente da vítima (art. 133, § 3º, II, do CP). “Tão logo o inquérito seja finalizado, será encaminhado ao Ministério Público, para demais providências”, explicou o Delegado Dermeval Neto, responsável pela investigação.