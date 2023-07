Polícia Civil indicia mulher por denunciação caluniosa em Santa Rita do Pardo

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Polícia de Santa Rita do Pardo-MS concluiu uma investigação que resultou no indiciamento de uma mulher pelo crime de denunciação caluniosa, nesta quinta-feira, 6. A acusada teria feito uma falsa denúncia de estupro contra seu ex-namorado, movida por motivos de vingança após o término do relacionamento.

Conforme apurado, após receber a denúncia da suposta vítima, as autoridades policiais empreenderam uma investigação minuciosa com o objetivo de reunir provas da autoria e materialidade do crime de estupro. No entanto, durante o curso das investigações, mais de quatro pessoas foram ouvidas e uma linha do tempo dos eventos foi reconstruída, revelando que o estupro jamais ocorreu.

Ficou evidente que a acusação de estupro foi utilizada pela mulher como forma de vingança após o término do relacionamento com seu ex-namorado. Ambos os inquéritos, tanto o do suposto estupro quanto o da denunciação caluniosa, serão relatados e encaminhados ao Ministério Público conforme o devido processo legal.