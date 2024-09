Polícia Civil investiga acidente aéreo que feriu dois em Chapadão do Sul

Queda de avião na região / Divulgação

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), está investigando um acidente de aeronave ocorrido na área rural de Chapadão do Sul na tarde desta terça-feira. A Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas também presta apoio na operação.

Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, diretora do DRACCO, as primeiras medidas envolveram o socorro às vítimas e a contenção do vazamento de combustível, que representava um risco ambiental. O local do acidente permanece isolado até a chegada da equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), que enviará uma equipe do SERIPA IV de São Paulo na quarta-feira, 25 de setembro, para realizar a perícia e outras diligências especializadas.

Dos quatro ocupantes da aeronave, dois saíram ilesos, enquanto os outros dois sofreram lesões leves e foram encaminhados para atendimento no Hospital de Paraíso das Águas.

As investigações prosseguem com a colaboração da Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas, buscando esclarecer as circunstâncias do acidente e garantir a segurança na aviação local.