Polícia Civil investiga morte de mãe e bebê em acidente na BR-163

Veículos destruídos / Divulgação/PCMS

A Delegacia de São Gabriel do Oeste está investigando o acidente na BR-163, próximo ao km 626, em São Gabriel do Oeste, que acabou na morte de uma jovem de 21 anos e do filho de um ano e seis meses, na noite de terça-feira, 23.

Segundo a Polícia Civil, po volta das 19 horas, uma caminhonete Toyota Hilux e um carro Fiat Uno colidiram. O delegado Matheus Vital, titular da Delegacia, informou que a caminhonete estava o motorista e mais quatro pessoas, enquanto no Uno estavam o motorista e mais três passageiros.

Ambos os veículos seguiam sentido norte quando a caminhonete colidiu na traseira do Uno, fazendo com que os dois motoristas perdessem o controle e capotassem no acostamento. Além das duas vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram transferidas para Campo Grande em estado crítico. Os demais ocupantes receberam atendimento e foram liberados no mesmo dia.

A Polícia Civil já está coletando imagens de câmeras da via e aguardando o laudo pericial para determinar a causa do acidente. O motorista da caminhonete alegou que estava dentro dos limites de velocidade, porém, a investigação vai esclarecer todos os detalhes. Tanto a caminhonete quanto o Uno serão periciados.

"Se for constatado que o motorista da caminhonete estava dirigindo acima do limite de velocidade permitido, ele poderá ser indiciado por homicídio culposo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Da mesma forma, se ficar evidenciado que o motorista do Uno estava com uma das lanternas queimadas e por isso não foi visto, ele também será responsabilizado na medida de sua culpa", explicou o delegado Matheus Vital.