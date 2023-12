Polícia Civil participa da arrecadação e distribuição de brinquedos em Rio Negro

Divulgação

Nesta quarta-feira, 13, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Rio Negro participou da arrecadação e distribuição de brinquedos na Ação de Natal solidária, organizada em conjunto com o Poder Judiciário da Comarca de Rio Negro.

A ação foi realizada em parceria com as forças policiais locais, Ministério Público, Defensoria Pública, Cartório de notas e de registro de imóveis, membros da OAB/MS e demais colaboradores, marcando o final do ano de 2023 como um período de cooperação e de parceria em prol do bem comum.

Novos trabalhos estão sendo planejados para o ano de 2024, contando com a participação de toda a sociedade.