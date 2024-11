Polícia Civil participa de evento sobre Consciência Negra, em Ribas do Rio Pardo

Divulgação

A Polícia Civil marcou presença no evento “Café com o Gestor”, promovido pela empresa Suzano na manhã desta sexta-feira (29). Representando a instituição, o delegado Felipe Braga ministrou uma palestra para a equipe do setor de reflorestamento, destacando a importância do Mês da Consciência Negra.

Durante a apresentação, o delegado ressaltou a relevância da data como um momento de reflexão sobre igualdade racial, valorização da diversidade e combate ao racismo. “A Consciência Negra não é apenas um marco de resistência histórica, mas também um chamado para a construção de um futuro onde todos tenham as mesmas oportunidades, independentemente da cor da pele”, destacou Felipe Braga.

O encontro também abriu espaço para a discussão de temas relacionados à segurança pública no município. O delegado apresentou iniciativas da Polícia Civil voltadas ao enfrentamento de desafios locais e à promoção do bem-estar da comunidade.

O “Café com o Gestor” promoveu o diálogo entre funcionários e gestores, enfatizando a colaboração entre sociedade civil e instituições públicas no enfrentamento de questões estruturais e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.