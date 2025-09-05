Polícia Civil pende homem por importunação sexual a sobrinha em Bodoquena

Divulgação/ Polícia Civil

Na manhã de hoje (4), uma mulher compareceu à Delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência relatando um abuso sexual ocorrido em sua residência, cometido por seu tio, de 41 anos. O fato aconteceu na madrugada de ontem para hoje na cidade de Bodoquena, quando a vítima estava em companhia de sua mãe, namorado, irmãos, amigos e o próprio tio.



De acordo com o relato da vítima, de 22 anos, após se despedir dos demais, se recolheu para o quarto para dormir. Momentos depois, sua mãe também se foi deitar, e os outros convidados deixaram o local. A mulher, então, adormeceu, mas foi acordada ao sentir um toque em seu corpo. Ao abrir os olhos, se deparou com seu tio, de pé ao lado de sua cama, completamente nu.



A vítima descreve que, ao ver o tio nessa condição, ficou em estado de choque e sem saber como reagir. O autor, então, teria se deitado na cama ao lado dela e puxado seu braço, dizendo repetidamente: “Vem aqui, vem aqui”. A comunicante, em pânico, conseguiu se afastar, empurrou o tio e, em seguida, correu para o quarto de sua mãe, levando o celular consigo. No momento em que ela tentava sair, ele tentou impedi-la, dizendo: “Não vai lá não, não vai lá não”.



A comunicante relatou que o autor estava bêbado no momento dos fatos e nunca ter tentado nada contra si em ocasião anterior.



De posse das informações registradas nesta tarde a Polícia Civil em Bodoquena passou a encetar diligências, localizando o autor nas proximidades da casa onde ocorreu o delito efetuando sua imediata captura. Dada voz de prisão o autor disse não se lembrar dos fatos devido a seu estado de embriaguez.



O conduzido permanece custodiado na Delegacia onde ficará à disposição da justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!