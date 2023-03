Polícia Civil prende autor de estupro de vulnerável em Dourados

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados-MS, prendeu ontem, 28 de fevereiro, um homem flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

A unidade policial tomou conhecido da prática do referido crime, a partir de comunicado feito pelo Hospital Universitário. Assim, a Autoridade Policial compareceu ao local para esclarecimento dos fatos e registro da ocorrência policial.

Na oportunidade, a assistente social e a psicóloga conversaram com a Autoridade Policial sobre o caso e, posteriormente, apresentaram um Relatório de Atendimento Psicossocial da vítima. No documento, a assistente social e psicóloga assentaram que a vítima, de 12 anos, foi levada ao Hospital Universitário pelo Conselho Tutelar responsável e pela genitora, em razão de denúncia de relação sexual entre a adolescente e um rapaz.

No decorrer do atendimento, a criança narrou estava residindo na casa da avó com o tio, de 20 anos de idade. Consta, ainda, que a criança contou que manteve relação sexual com o tio e que este havia lhe pedido para que não contasse a ninguém.

Diante disso, a Autoridade Policial responsável pela investigação determinou à equipe de investigação o cumprimento de ordem de serviço para proceder à identificação, localização dos envolvidos, bem como a verificação da situação de flagrância.

A equipe de investigação iniciou as diligências e logrou êxito em localizar o autor em casa, momento em que foi dada voz de prisão ao acusado.