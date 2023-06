Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido em Guia Lopes

A delegacia de Jardim, prendeu em flagrante, neste domingo, 4, o autor de homicídio ocorrido na madrugada do mesmo dia, na cidade de Guia Lopes da Laguna. No local, a equipe apurou que o autor, de 18 anos idade, desferiu golpe letal com faca contra a vítima, de 37.

A vítima foi atingida enquanto tentava separar uma briga que acontecia entre o autor e uma outra pessoa. Durante a briga, o autor teria adentrado a casa da vítima, onde pegou uma faca, retornando para ataca-la.

Enquanto tentava impedir outro desfecho trágico, a vítima foi atingida, e, apesar de socorrida, não sobreviveu aos ferimentos sofridos. O autor fugiu do local a pé.

A equipe da Polícia Civil, após levantamentos preliminares e preservação do local do crime, foi bem sucedida em localizar e capturar o autor poucas horas depois, em frente a uma conveniência da cidade de Guia Lopes da Laguna. Com ele, foi encontrada e apreendida uma faca, instrumento utilizado para cometer o crime.

O autor, foi preso em flagrante graças a pronta atuação da Polícia Civil, foi remetido ao Estabelecimento Prisional Máximo Romero, onde permanecerá à disposição da justiça.