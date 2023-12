Polícia Civil prende dois em flagrante por estupro de vulnerável em Coxim

Polícia investiga crime / Divulgação

Na última sexta-feira, 22, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da cidade de Coxim, a equipe foi informada de que havia uma vítima de 36 anos conduzida pela Polícia Militar denunciando que havia sido estuprada por dois indivíduos no início da manhã, de 18 e 30 anos. Ela relatou que estava em uma Tabacaria com os suspeitos durante a madrugada e ingeriram cerveja.

Já de manhã, a vítima saiu sozinha com o carro de um dos suspeitos e foi para sua casa, deixando o portão encostado para ele pegar o veículo depois. Ela relatou que, bastante sonolenta, acordou com o dono do veículo em cima dela, passando a mão em seu corpo.

Em seguida, afirmou que ele saiu e o segundo indivíduo entrou, momento em que ela notou que haviam trocado e ela o expulsou do quarto. Ela chegou na Delegacia muito abalada e chorosa, momento em que passou por oitiva e exame pericial.

Foi solicitada perícia também em sua residência e obtidas imagens das câmeras de monitoramento das imediações, que constataram a presença dos suspeitos no local. Com isso, foi determinada a prisão em flagrante de ambos, sendo conduzidos para a Delegacia com apoio da 1º DP de Coxim.

Os suspeitos foram autuados por estupro de vulnerável e passaram por audiência de custódia na data de 23 de dezembro de 2023 e ambos responderão ao procedimento em liberdade. Conforme a vítima, ela não mantinha relacionamento amoroso prévio com nenhum dos suspeitos.

Em continuidade às diligências, no início da tarde do dia 24, foi dado comprimento a um mandado de busca e apreensão em três locais distintos de Coxim a fim de colecionamento de outros elementos probatórios, necessário para esclarecimento de circunstâncias dos fatos. Durante uma das buscas, no Bairro Piracema, um indivíduo, de cinquenta e três anos, foi preso em flagrante em posse de uma espingarda, calibre 28, oito cartuchos carregados, calibre 28, e um cartucho, calibre 12.