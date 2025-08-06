Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Sidrolândia

Mandados de busca em Sidrolândia / PCMS

Durante a operação, dois homens foram presos em flagrante. Em uma das residências, a polícia encontrou um usuário com porção de entorpecente. O suspeito afirmou ter adquirido a droga no local, onde também foram apreendidas outras porções de substâncias ilícitas e dinheiro em espécie.

A Polícia Civil deflagrou nesta semana uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, após investigação conduzida pela Delegacia de Sidrolândia. As ações foram realizadas em dois endereços distintos no bairro São Bento.

Na segunda residência, após ingresso forçado da equipe policial, foram encontrados diversos entorpecentes, incluindo cocaína, pasta base e maconha do tipo "skank", além de balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares. No local, estavam ainda a companheira de um dos suspeitos e crianças de tenra idade, sendo acionado o conselho tutelar para ciência e providências.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia, e os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, eles serão apresentados à audiência de custódia junto ao Poder Judiciário.

