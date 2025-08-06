Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Sidrolândia

Conselho Tutelar foi acionado para atendimento de crianças em residência
Mandados de busca em Sidrolândia / PCMS
A Polícia Civil deflagrou nesta semana uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, após investigação conduzida pela Delegacia de Sidrolândia. As ações foram realizadas em dois endereços distintos no bairro São Bento.
Durante a operação, dois homens foram presos em flagrante. Em uma das residências, a polícia encontrou um usuário com porção de entorpecente. O suspeito afirmou ter adquirido a droga no local, onde também foram apreendidas outras porções de substâncias ilícitas e dinheiro em espécie.
Na segunda residência, após ingresso forçado da equipe policial, foram encontrados diversos entorpecentes, incluindo cocaína, pasta base e maconha do tipo "skank", além de balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares. No local, estavam ainda a companheira de um dos suspeitos e crianças de tenra idade, sendo acionado o conselho tutelar para ciência e providências.
Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia, e os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, eles serão apresentados à audiência de custódia junto ao Poder Judiciário.
