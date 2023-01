Polícia Civil prende dupla por furto de antenas GPS agrícolas em MS

A Polícia Civil prendeu dois homens, em Dourados, por envolvimento com o furto de antenas GPS (Sistema de Posicionamento Global) agrícolas.

As prisões foram feitas ontem ontem (24).

Conforme o apurado, no desenrolar das investigações que prosseguem com o objetivo de coibir o furto de antenas GPS e monitores de maquinários agrícolas de alta precisão que vêm ocorrendo com frequência no Estado de Mato Grosso do Sul, uma equipe da DEFRON, deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens, um de 26 e outro de 32 anos de idade.

Eles foram interrogados e indiciados pelo crime de furto qualificado.

Durante os interrogatórios, os presos optaram por permanecer em silêncio e só se manifestar em juízo.

Segundo as investigações, esses dois indivíduos estariam envolvidos com um grande número de furtos desses equipamentos em propriedades rurais de todo o Estado do Mato Grosso do Sul, tendo como destinatários receptadores de outros Estados.

Apurou-se que o indivíduo mais velho seria um dos precursores de furto de equipamentos agrícolas no Estado, inclusive repassando seu conhecimento para outros furtadores.

Essa investigação está sendo desenvolvida com o apoio da Delegacia Especializada de Crimes Rurais e Abigeato (DELEAGRO) e da Delegacia de Batayporã e é um desenrolar das operações “Lagarta Elasmo” e “Triton”, ocorridas no final do ano passado. As investigações continuam visando combater esse crime que causa transtorno e prejuízos milionários aos produtores rurais do Estado do Mato Grosso do Sul.