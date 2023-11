Polícia Civil prende filho que agrediu a mãe com uma marreta em Três Lagoas

Divulgação

No período da tarde de ontem, 14, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas (DAMTL), tomou conhecimento, após apresentação pela Polícia Militar, de uma vítima que foi agredida por seu filho com golpes de marreta no rosto. Ela apresentava lesões na boca, nos dentes e tinha também dores nas costelas, uma vez que também foi agredida nessa região. Ela não corre risco de morte.

De imediato, uma equipe de investigação da DAM partiu em direção ao local na tentativa de localizar o agressor, filho da vítima, para proceder sua prisão. E, após cerca de 45 minutos de perseguição, o autor foi localizado, sendo capturado pelos investigadores.

Conduzido até a DAM, averiguou-se que foram desferidas marretadas na vítima e também em seu veículo automotor, danificado. A perícia científica esteve no local para materializar os danos.

O autor foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e dano, cuja pena, somada, atinge um total de 6 anos de prisão.