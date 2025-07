Polícia Civil prende foragida condenada por tráfico e associação criminosa em Campo Grande

Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), realizou na última sexta-feira (25) a prisão de uma mulher de 30 anos que estava foragida do sistema prisional.

A ação integra uma série de diligências voltadas ao cumprimento de mandados de prisão contra pessoas com condenações por crimes graves.

De acordo com as investigações, a suspeita havia fugido do sistema penitenciário após condenação por tráfico de drogas. Além disso, foi emitido um novo mandado de prisão por associação para o tráfico.

Com base nas informações levantadas, os policiais localizaram a mulher em um comércio no bairro Nhanhá, em Campo Grande. No local, foi realizada a prisão e o cumprimento das ordens judiciais.

A detida foi conduzida à sede da DERF, onde foram realizados os procedimentos legais antes de sua recondução ao sistema prisional.

A ação faz parte do trabalho contínuo da especializada no sentido de retirar de circulação indivíduos que representam risco à segurança pública e que ainda possuem pendências com a Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!