Polícia Civil prende foragido da Justiça em Jardim

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, realizou com sucesso a localização e prisão de um indivíduo evadido, cumprindo um mandado judicial de prisão em aberto. O mandado foi expedido contra o homem de 48 anos, em decorrência de sua condenação por um crime de roubo majorado.

Segundo a Polícia, o mandado judicial acusa o homem de ter cometido um roubo majorado através do concurso de pessoas, com agravante de envolvimento de criança ou adolescente na prática do delito e o uso de arma de fogo. Diante da situação, a equipe policial foi acionada para efetuar o cumprimento do mandado.

Após diligências, o indivíduo foi localizado em uma via pública. Sua identificação foi confirmada e, em seguida, ele foi detido. Os procedimentos legais foram realizados e o indivíduo foi conduzido ao presídio local, onde permanecerá à disposição do sistema judiciário.