Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade em zona rural de Anaurilândia

Divulgação
Na manhã desta quarta-feira (17), a Polícia Civil de Anaurilândia, em ação conjunta com a Delegacia de Batayporã, prendeu um indivíduo considerado de alta periculosidade. A captura ocorreu na zona rural do município, após trabalho integrado e troca de informações entre órgãos de segurança pública.
O homem possui diversas condenações e mandados de prisão em aberto por crimes graves, incluindo roubo, sequestro, receptação de veículos, tráfico de drogas e furtos qualificados. Sua atuação criminosa já foi registrada em diferentes cidades do Estado, como Nova Andradina, Mundo Novo e Bataguassu.
Com histórico de violência e reincidência em crimes patrimoniais e relacionados ao tráfico, o suspeito vinha sendo monitorado pelas autoridades. Ele foi localizado e preso, e agora está à disposição da Justiça para cumprir pena que ultrapassa 24 anos de reclusão.
O delegado titular da Delegacia de Anaurilândia destacou que muitos foragidos buscam esconderijo em áreas rurais, acreditando em uma falsa sensação de anonimato. “No entanto, a vigilância da população local, aliada à atuação constante das forças de segurança, tem sido fundamental para capturar esses criminosos”, afirmou.
