Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade em zona rural de Anaurilândia

Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (17), a Polícia Civil de Anaurilândia, em ação conjunta com a Delegacia de Batayporã, prendeu um indivíduo considerado de alta periculosidade. A captura ocorreu na zona rural do município, após trabalho integrado e troca de informações entre órgãos de segurança pública.

O homem possui diversas condenações e mandados de prisão em aberto por crimes graves, incluindo roubo, sequestro, receptação de veículos, tráfico de drogas e furtos qualificados. Sua atuação criminosa já foi registrada em diferentes cidades do Estado, como Nova Andradina, Mundo Novo e Bataguassu.

Com histórico de violência e reincidência em crimes patrimoniais e relacionados ao tráfico, o suspeito vinha sendo monitorado pelas autoridades. Ele foi localizado e preso, e agora está à disposição da Justiça para cumprir pena que ultrapassa 24 anos de reclusão.

O delegado titular da Delegacia de Anaurilândia destacou que muitos foragidos buscam esconderijo em áreas rurais, acreditando em uma falsa sensação de anonimato. “No entanto, a vigilância da população local, aliada à atuação constante das forças de segurança, tem sido fundamental para capturar esses criminosos”, afirmou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!