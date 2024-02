Polícia Civil prende foragido e apreende arma de fogo em Rio Verde

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e Delegacia de Rio Verde MT MS, localizou um indivíduo foragido do sistema prisional onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas e ainda tinha em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de Homicídio na forma tentada. Foi encontrado com ele, um revólver calibre 38 com 6 munições intactas.

O homem foi recapturado e preso em flagrante, onde permanece à disposição da justiça.