Polícia Civil prende homem acusado por tentativa de homicídio, em Três Lagoas

Na manhã de ontem, 7, agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas prenderam um homem, de 31 anos, investigado pelo crime de homicídio, na forma tentada. O fato ocorreu no dia 2 de abril, quando o suspeito, juntamente com seu irmão, envolveu-se numa briga, no bairro Jardim Flamboyant.

Na ocasião, o indivíduo preso hoje pela SIG efetuou diversos disparos de arma de fogo, em direção à vítima, atingindo sua cabeça. Em seguida, ele empreendeu fuga, mas na época, a Polícia Civil representou por sua prisão preventiva, que foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca. Diante da ordem judicial de prisão, as equipes da Polícia Civil iniciaram diligências visando dar efetividade a decisão judicial, e conseguiram localizar e dar cumprimento ao mandado de prisão contra o suspeito.

Ele foi conduzido a sede da SIG e submetido a realização do exame de corpo de delito, sendo posteriormente encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para responder ao processo preso.

A SIG/TL solicita a colaboração e apoio de toda população trêslagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.