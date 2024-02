Polícia Civil prende homem por lesão corporal grave em Rio Negro

Na data de ontem (2), a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, em atuação conjunta com a Polícia Militar, efetuou a prisão de C.L.P. (25), responsável por agredir gravemente um indivíduo após uma discussão, tomando rumo ignorado após os fatos. No início da manhã, a Polícia Civil foi cientificada de que a vítima teria sido atendida no hospital local com inúmeras lesões, principalmente na região do rosto, aparentemente em razão de instrumentos cortantes, sendo necessário procedimentos médicos e de sutura para a contenção dos ferimentos.

Diante da informação, a equipe policial foi até a unidade hospitalar e confirmou a veracidade dos fatos, obtendo elementos preliminares a respeito da autoria e da motivação do crime. Verificou-se que a vítima estava em uma confraternização ingerindo bebida alcóolica, até que, no momento de ir embora, foi seguida por algumas pessoas, quando uma discussão foi iniciada.

Com base nos relatos, além de outras medidas de investigação, foi possível identificar o responsável pelas lesões. Ele teria utilizado uma garrafa de cerveja para acertar a vítima, que precisou de 18 pontos de sutura no rosto, 12 no braço, 5 nas costas e 4 na parte interna dos lábios.

Considerando a gravidade dos fatos, foram realizadas diligências ininterruptas que levaram à captura do autuado, que foi conduzido até a Delegacia de Rio Negro, onde aguarda por audiência de custódia. A Polícia Civil adverte que as instituições policiais permanecem atentas a todos os tipos de crime e intensificarão as fiscalizações em bares e casas de show, que, muitas vezes, acabam sendo o ponto inicial dos problemas da cidade.

No período da noite, justamente em abordagens de prevenção, a Polícia Militar também efetuou a captura de um indivíduo que estava com mandado de prisão em aberto do Paraná.