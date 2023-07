Polícia Civil prende homem que furtava ferramentas e combustível de área rural

Itens recuperados / Foto: Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por furto de combustível e ferramentas diversas, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 12, em uma propriedade rural de Costa Rica. Parte dos itens foi recuperada.

O acusado, que já era suspeito de ter praticado outros cinco furtos de combustível e ferramentas em propriedades rurais da região, foi identificado e localizado no bairro Flor do Cerrado. Com base nas evidências coletadas e em técnicas investigativas, foi possível realizar a prisão em flagrante do indivíduo, que foi conduzido à Delegacia de Polícia de Costa Rica para a formalização do procedimento legal cabível.

Os policiais também obtiveram êxito na prisão de um dos receptadores do combustível furtado, que foi capturado no centro da cidade. O jovem de 25 anos teria adquirido 60 litros de óleo Diesel por um valor significativamente abaixo do praticado no mercado. A ação policial resultou na recuperação de parte dos bens subtraídos.

Conforme a Polícia Civil, Os furtos de combustível e ferramentas em propriedades rurais causam prejuízos significativos aos proprietários, além de afetar a economia local. A atuação efetiva da Polícia Civil reforça o compromisso da instituição em combater esse tipo de delito e proteger o patrimônio dos cidadãos.

Denúncias e informações são fundamentais para o sucesso das investigações e para a prisão dos envolvidos em atividades ilícitas, podendo ser realizadas por meio do Telefone/WhatsApp: (67) 3247 6500.