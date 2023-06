Polícia Civil prende homem que manteve a esposa em cárcere em Coxim

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira, 5, um homem de 39 anos, por abandono de incapaz e cárcere privado. A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Coxim-MS.

Segundo apurado, o homem havia saído no período de manhã e deixou a esposa, uma senhora de 62 e cega, trancada dentro da casa, no Bairro Vila Bela, em Coxim. Já no início da tarde, os vizinhos ouviram pedidos de socorro e viram que o imóvel estava pegando fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os Bombeiros foram até o local, resgataram a mulher e a levaram para o Hospital Regional, onde ela foi atendida e encaminhada para a UTI. O plantão da 1ª Delegacia de Polícia foi acionado e compareceu no local para averiguação dos fatos. Em seguida, a investigação foi repassada para a DAM, que apurou que o marido da idosa, havia saído de manhã cedo e deixado ela trancada no local, sem chave.

Ele alegou que a deixa trancada para que terceiros não lhe forneçam bebida alcoólica. A Perícia também foi acionada e, a princípio, não houve indicativos de que havia líquidos inflamáveis na casa.

Diante dos fatos, o convivente da idosa foi preso em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz e cárcere privado, estando à disposição da justiça.