Polícia Civil prende homem que realizou disparos de arma de fogo após briga no trânsito Ponta Porã

No último domingo, 11, policiais civis da Delegacia Regional e 2ª DP de Ponta Porã, ao tomarem conhecimento que um indivíduo, após uma discussão de trânsito, teria realizado disparos de arma de fogo em via pública, realizaram diligências com intuito de localizar e prender o autor dos disparos.

Os policiais encontraram o veículo Fiat Uno, de cor preta, que estava sendo conduzido por um homem, de 23 anos, que confirmou que teve uma discussão no trânsito e como estava portando uma arma de fogo realizou disparos em direção ao chão, com intenção de assustar o condutor do outro veículo, e depois do ocorrido escondeu a arma na casa de sua genitora.

De posse das informações, os policiais deslocaram a casa da mãe do autor, onde os próprios familiares entregaram uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Rossi, calibre 357 Magnum, contendo no tambor quatro munições intactas e duas deflagradas, pertencente ao autor. Em busca no interior do veículo Fiat Uno, foi apreendida uma porção de cocaína, que o autor afirmou ser para seu uso pessoal.

Diante dos fatos o indivíduo foi preso em flagrante delito por porte de arma de fogo, disparo e posse de droga para consumo pessoal.