Polícia Civil prende homem que roubava e agredia mãe em MS

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sidrolândia / Divulgação/Sejusp

Na manhã de ontem, dia 13, prendeu em flagrante um homem investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e roubo praticados em desfavor de sua mãe.

Após registro do boletim do ocorrência pela vítima, em que a mesma narrou que no dia de hoje foi agredida pelo seu filho e que em ocasiões passadas o mesmo a ameaçava e a batia para subtrair objetos de sua casa para trocá-los por entorpecentes, a Delegada Plantonista determinou aos investigadores se deslocassem até a residência da vítima em busca do autor.

O rapaz estava dormindo no momento de sua prisão e não apresentou resistência.

A prisão em flagrante do autor foi decretada pelo crime de lesão corporal dolosa e ameaça, sendo instaurado o devido inquérito policial para apuração do crime de roubo.Foi ainda solicitada medida protetiva em favor da vítima.