Polícia Civil prende homem que venderia cavalos para produção de embutidos

Investigação identificou crime / Divulgação

A Polícia Civil,por intermédio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e a IAGRO (Agência Estadual de defesa Sanitária Animal e Vegetal), prendeu neste domingo, 18, um homem de 48 anos por venda de carne de cavalo.

A ação foi realizada em continuidade às investigações iniciadas pela IAGRO na fiscalização realizada em 04 de fevereiro deste ano, quando o condutor de um caminhão boiadeiro foi parado em barreira, em conjunto com a Policia Militar, fato registrado na 1ª DP de Ponta Porã.

Nesta manhã, a força tarefa passou a monitorar a rodovia com a finalidade de impedir o abate ilegal dos animais, apreendendo 27 equinos, sendo 13 femêas e 14 machos. A fiscalização se deu na Rodovia MS – 386, Km 50, no Distrito de São Luiz, Município de Aral Moreira–MS, em frente à Escola Municipal Maria de Lourdes Fragelli, por volta das 04h30min.

Conforme informado pelo autor, os equinos foram carregados no município de Potirendaba–SP, próximo à cidade de Rio Preto–SP, onde os equinos foram adquiridos por R$ 300, totalizando R$ 8,1 mil. O suspeito, em entrevista, disse que ele mesmo realizava a compra e a revenda dos cavalos pelo valor de R$ 21,6 mil.

Os animais teriam um assentamento como destino. Segundo informado pelo autor, os equinos eram refugos de fazendas, denominados pangarés, e o receptador os encaminhava para consumo humano no país vizinho Paraguai, utilizados como embutidos, mortadela, entre outros produtos de origem animal.

O indivíduo preso afirmou que em média realizava quatro viagens dessa modalidade. Os médicos veterinários da IAGRO constataram que os animais estavam extremamente debilitados, com lesões de pisadura (machucados) de arreio/sela, nas ancas, algumas em estágio inicial de cicatrização (recentes), transportados em gaiola metálica sem o piso emborrachado o que contraria as boas práticas de manejo no transporte recomendadas pelo Ministério da Agricultura, caracterizando indícios de maus-tratos para com os animais.

A ocorrência foi apresentada na 1ª Delegacia de Ponta Porã e a autoridade policial decidiu pela lavratura do auto de prisão em flagrante. A prisão ressalta a importância da repressão a alimentos descaminhados e contrabandeados sem registro no Ministério de Agricultura e Pecuária – MAPA, pois a produção de alimentos com carne de animais doentes traz sérios riscos à população.

Além disso, esses alimentos não contêm nos rótulos que na composição é empregada carne de equinos. Na fiscalização anterior foram apreendidos 28 animais.