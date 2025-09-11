Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 20:44

Polícia

Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar enteada em Coxim

Mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira (11) pela DAM

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 16:59

A Delegacia de Atendimento à Mulher continua acompanhando o caso / Divulgação

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (11), um homem de 56 anos, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria enteada, atualmente com 11 anos de idade.

A prisão foi efetuada pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Coxim. Além do mandado de prisão, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos foram denunciados no início da semana, e a investigação segue sob segredo de justiça, em razão da gravidade e da natureza do crime.

A Delegacia de Atendimento à Mulher continua acompanhando o caso.

