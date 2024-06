Polícia Civil prende indivíduo por homicídio tentado em Maracaju

Divulgação

Em menos de 24 horas após o crime, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tentativa de homicídio, em Maracaju. A faca utilizada, ainda suja de sangue, também foi localizada e apreendida.

Segundo apurado, por volta das 23 horas do dia 16 de junho, a vítima estava em um bar, onde o autor também estava. O autor começou a arrumar confusão com a vítima, que resolveu ir embora para casa, no entanto, chegando em frente de sua residência, a vítima acabou dormindo dentro do carro. O autor o seguiu, abriu a porta do carro e atingiu a vítima com um golpe no tórax e outro no abdômen.

Na manhã do dia 17, a Delegacia de Maracaju foi informada de que um indivíduo de 55 anos de idade, vítima de esfaqueamento, tinha dado entrada no hospital da cidade. Conforme levantado, o estado de saúde dele era grave e ele teria que passar por cirurgia para retirada do baço, devido à lesão sofrida. Além disso, a equipe médica contou que um dos golpes passou a poucos milímetros do coração e que poderia ter sido fatal.

De posse de tais informações, os policiais civis iniciaram trabalho investigativo e conseguiram descobrir que o crime foi praticado por um homem de 49 anos. As equipes saíram em buscas e localizaram o autor na casa dele, na Vila Margarida, em Maracaju.

Diante de tais fatos, ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, pelo delito de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada. Durante o interrogatório, o autor confessou o crime.

A vítima segue em estado grave, internada no hospital.