Policia Civil prende indivíduo que estava foragido há mais de 10 anos

No início da manhã de ontem, 19, a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia efetuou a prisão de um indivíduo (43 anos) que estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde o ano de 2011, o mandado de prisão havia sido expedido pelo juízo criminal da cidade de Foz do Iguaçu no estado Paraná, local em que o suspeito teria participado de um homicídio.

Há algumas semanas a Polícia Civil recebeu informações sobre os fatos e começou a monitorar o suspeito. Assim que constatado que possuía referido mandado de prisão em aberto, os policiais o localizaram e efetuaram a prisão.

O indivíduo permanecerá preso à disposição da justiça.