Polícia Civil prende investigados por estupro de vulnerável e ameaça em MS

Homens foram presos durante ações referentes à Operação Mulher Segura / Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Deodápolis cumpriu dois mandados de prisão preventiva na manhã desta quarta-feira (02), durante a Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As ordens judiciais envolviam homens investigados por estupro de vulnerável e ameaça.

De acordo com a Polícia Civil, um dos presos é um jovem de 21 anos. Ele é investigado por estupro de vulnerável, tendo como vítima uma criança de 04 anos. O outro, de 38 anos, foi detido por suspeita de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra a ex-companheira.

Para as prisões, a Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis contou com o apoio do SIG (Serviço de Investigações Gerais) e da equipe de capturas da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande.

Investigação envolvendo criança

Segundo a Polícia Civil, a investigação envolvendo o jovem de 21 anos começou depois que a mãe da criança teria o flagrado durante o abuso. Após ser surpreendido, ele deixou o local.

A mãe procurou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, que adotaram as providências necessárias para apurar o caso. Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a Delegacia de Deodápolis representou pela prisão preventiva do suspeito.

O pedido foi aceito pela Justiça, e o homem foi localizado e preso no distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis.

Descumprimento de medida

No segundo caso, o homem de 38 anos já era alvo de uma medida protetiva de urgência concedida em favor de sua ex-companheira, após solicitação da própria Delegacia de Deodápolis.

Conforme a investigação, mesmo ciente da determinação judicial, ele teria descumprido as medidas impostas e passado a ameaçar a vítima. Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, posteriormente decretada pela Justiça.

O mandado foi cumprido na região central de Deodápolis.

Presos ficam à disposição da Justiça

Após as prisões, os dois investigados foram encaminhados para os procedimentos legais e permanecem à disposição do Poder Judiciário para a realização das respectivas audiências de custódia. A Polícia Civil destacou a atuação conjunta com o SIG da Deam de Campo Grande para o cumprimento das ordens judiciais.

A população pode contribuir com informações por meio de denúncias anônimas. O sigilo da identidade do denunciante é garantido pelo telefone (67) 99286-9703.