Polícia Civil prende jovem por roubo violento a casal de idosos em Naviraí

Delegacia de Polícia Civil de Naviraí / PCMS

A Delegacia de Polícia Civil de Naviraí concluiu o inquérito sobre um grave crime de roubo que chocou a população local. O caso, ocorrido na noite de 20 de abril, envolveu a invasão da residência de um casal de idosos no bairro Odércio de Matos. O autor, um jovem de 20 anos, foi identificado, teve sua prisão preventiva decretada e foi capturado na terça-feira, 17, em uma fazenda na zona rural do município.

Segundo o SIG (Seção de Investigações Gerais), por volta das 23h30, o suspeito invadiu a casa das vítimas pulando a janela do banheiro. No interior do imóvel, ele surpreendeu o morador de 77 anos e sua esposa, de 73. Houve luta corporal quando o idoso tentou conter o invasor, que reagiu arremessando uma cadeira contra ele e trancando o casal em um cômodo da casa. Em seguida, o criminoso furtou um botijão de gás da cozinha e fugiu.

O objeto foi recuperado posteriormente e devolvido às vítimas. A ação foi classificada como roubo impróprio, modalidade em que a violência é usada após o furto, com o objetivo de garantir a posse do bem subtraído.

Com a conclusão das investigações, a autoridade policial responsável representou pela prisão preventiva do suspeito, destacando sua periculosidade e reincidência; ele já possuía condenação anterior por crimes contra o patrimônio. O pedido foi aceito pela Justiça, e a equipe da SIG localizou o investigado escondido em uma propriedade rural.

Após a prisão, o jovem foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais, e será transferido ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

