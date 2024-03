Polícia Civil prende mulher com mandado de prisão em Campo Grande

Atuação do GOI / Divulgação

Uma mulher de 39 anos foi presa na quinta-feira, 28, durante o cumprimento de mandado do GOI (Grupo de Operações e Investigações). Ela estaria foragida da justiça por condenação definitiva pelo crime de furto qualificado.

Após diligencias na região do bairro Parque do Lageado, os policiais conseguiram localizar o esconderijo e ela foi conduzida para a DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).