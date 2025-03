Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio da 5ª Delegacia de Polícia Civil e do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (25), uma mulher de 31 anos, pelo crime de estelionato. A prisão ocorreu no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme as informações levantadas, a acusada realizou pedidos de perfumaria e medicamentos em uma farmácia localizada no bairro Centro Oeste, na capital, totalizando R$ 573,00.

No momento da entrega, o proprietário do estabelecimento percebeu que a transferência bancária não havia sido efetivada. Ao verificar o histórico de compras, constatou que a mulher já havia adquirido produtos anteriormente no estabelecimento e falsificados os extratos de transferência via PIX.

Com as informações em mãos, os policiais foram até o endereço da autora, no bairro São Francisco, onde efetuaram sua prisão em flagrante e recuperaram parte dos produtos. Durante o interrogatório, ela confessou a prática do crime, afirmando que adulterava os extratos de transferências para concretizar as compras.

Diante disso, ela foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada pelo crime de estelionato. O caso segue sob investigação.