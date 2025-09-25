Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 21:56

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Polícia Civil prende quadrilha especializada em furtos de Hilux e SW4 em MS

Criminosos agiam em Campo Grande e planejavam atender demanda do crime organizado

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 19:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Itens apreendidos pela polícia / PCMS

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, prendeu nesta semana uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes Toyota Hilux e SW4 em Campo Grande. A ação contou com o apoio da Delegacia de Maracaju, da Polícia Rodoviária Federal, da GARRAS e da Polícia Civil de São Paulo.

As investigações apontam que o grupo realizou diversos furtos na capital: uma Hilux no dia 20 de setembro, uma SW4 no dia 22, outra Hilux entre os dias 21 e 22 e mais uma SW4 entre os dias 22 e 23. Um Fiat Uno Sporting era usado como veículo de apoio, circulando nas madrugadas em que os crimes eram cometidos. Câmeras de segurança registraram os criminosos subtraindo os veículos.

Leia Também

• Quadrilha cria site e prejudica 35 mil candidatos ao Enem em 2024

• PM de Aquidauana desativa quadrilha de suspeitos de furtar fios na cidade

• Jovem de Aquidauana apreendida fazia parte de quadrilha de crimes virtuais

Na madrugada de 23 de setembro, por volta das 2h, a Polícia Civil interceptou uma SW4 branca recém-furtada na Rua Abrão Julio Rahe. Dois integrantes foram presos em flagrante, com a caminhonete e o Fiat Uno de apoio. Dentro do veículo, foram apreendidos dispositivos eletrônicos para ligação direta, uma chave de fenda adaptada e uma chave virgem de Hilux.

Poucas horas depois, outro integrante foi localizado em um hotel na Avenida Afonso Pena, com pertences de uma das vítimas. Um quarto suspeito tentou fugir de avião para São Paulo, mas foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos com apoio da Polícia Civil paulista.

As investigações indicam que a quadrilha planejava furtar pelo menos dez caminhonetes para abastecer o crime organizado na região de fronteira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso em Bodoquena após furtar peças íntimas de mulheres

Policial

Violência doméstica, prisões e tentativas de homicídio marcam semana de ocorrências

Polícia

Vizinho é preso por estupro de três crianças em Campo Grande

Mães notaram mudança de comportamento das vítimas

Policial

Carro pega fogo em frente à policlínica de Ladário; ninguém ficou ferido

Publicidade

Polícia

Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Corumbá e Miranda

ÚLTIMAS

Serviços

Corumbá recebe R$ 67 mi do Focem e Governo de MS para modernizar água e resíduos

O projeto será executado pela Sanesul e prevê a implantação de mais de 40 quilômetros de rede de distribuição

Serviços

Cidades de MS terão teste de nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil

O teste será disparado por meio de plataforma integrada

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo