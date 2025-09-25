Polícia Civil prende quadrilha especializada em furtos de Hilux e SW4 em MS

Itens apreendidos pela polícia / PCMS

As investigações apontam que o grupo realizou diversos furtos na capital: uma Hilux no dia 20 de setembro, uma SW4 no dia 22, outra Hilux entre os dias 21 e 22 e mais uma SW4 entre os dias 22 e 23. Um Fiat Uno Sporting era usado como veículo de apoio, circulando nas madrugadas em que os crimes eram cometidos. Câmeras de segurança registraram os criminosos subtraindo os veículos.

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, prendeu nesta semana uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes Toyota Hilux e SW4 em Campo Grande. A ação contou com o apoio da Delegacia de Maracaju, da Polícia Rodoviária Federal, da GARRAS e da Polícia Civil de São Paulo.

Na madrugada de 23 de setembro, por volta das 2h, a Polícia Civil interceptou uma SW4 branca recém-furtada na Rua Abrão Julio Rahe. Dois integrantes foram presos em flagrante, com a caminhonete e o Fiat Uno de apoio. Dentro do veículo, foram apreendidos dispositivos eletrônicos para ligação direta, uma chave de fenda adaptada e uma chave virgem de Hilux.

Poucas horas depois, outro integrante foi localizado em um hotel na Avenida Afonso Pena, com pertences de uma das vítimas. Um quarto suspeito tentou fugir de avião para São Paulo, mas foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos com apoio da Polícia Civil paulista.

As investigações indicam que a quadrilha planejava furtar pelo menos dez caminhonetes para abastecer o crime organizado na região de fronteira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!