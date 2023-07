Polícia prende quatro integrantes de organização criminosa em Nova Alvorada do Sul

Na manhã desta terça-feira, 18, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Nova alvorada do Sul, prendeu quatro integrantes de uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. As investigações iniciaram no início do mês de junho de 2023 quando duas mulheres foram presas no município.

Na ocasião da prisão, foram apreendidos os celulares dos presos, que depois de periciados, revelaram a existência de uma ampla associação para o tráfico de drogas. A partir disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de um homem e de uma mulher, residentes em Nova Alvorada e prisão e sequestro dos valores contidos nas contas bancárias de outros dois integrantes do grupo, que encontram-se em cumprimento de pena na capital, por outros delitos.

De acordo com as investigações o casal detido em Nova alvorada recebia ordens diretamente de membros da organização, presos em Campo Grande, que enviavam entorpecentes e ordenavam a quem e quando a droga deveria ser entregue, bem como, recebiam através de contas bancárias de titularidade própria, os ganhos com a traficância.

As prisões em Campo Grande contaram com apoio da Polícia Penal Estadual. O inquérito policial está concluído e ao todo três mulheres e três homens estão presos e indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.