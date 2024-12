Polícia Civil prende quatro por tentativa de homicídio em Sidrolândia

Divulgação

A Polícia Civil prendeu quatro homens em flagrante na última segunda-feira (9) por envolvimento em uma tentativa de homicídio em Sidrolândia. A operação, realizada pela delegacia local com apoio da Polícia Militar, teve início após uma denúncia anônima informar que um veículo Peugeot azul, com quatro ocupantes, havia perseguido e atirado contra um pedestre.

Os agentes localizaram o carro, com placas HTD 6163, estacionado em uma residência. No local, os quatro suspeitos foram abordados.

Durante o interrogatório, um deles revelou que a arma usada no crime estava escondida no salão de beleza de sua mãe. No local indicado, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com sete munições intactas.

Segundo os suspeitos, o ataque foi motivado por um desentendimento envolvendo a vítima, que teria arremessado uma pedra no carro de um deles, ferindo duas crianças que estavam no veículo.

Os quatro homens foram levados à delegacia e permanecem detidos à disposição da Justiça. A vítima, no entanto, ainda não foi localizada, e as investigações continuam para apurar mais detalhes do caso.