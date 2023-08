Polícia Civil prende suspeita de matar adolescente de 13 anos em Aral Moreira

Mulher foi presa / Divulgação PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Aral Moreira, prendeu em flagrante delito uma mulher de 43 anos suspeita de matar um adolescente de 13 anos na Aldeia Guassuty, zona rural de Aral Moreira/MS. Ela alega legítima defesa e que agiu para proteger a filha que estava sendo estuprada pelo menor.

Segundo apurado, a Polícia Civil foi informada durante a madrugada de segunda-feira, dia 31, por uma liderança da Reserva Indígena Guassuty, localizada na zona rural de Aral Moreira, que havia um corpo de um adolescente em uma das vias vicinais da Aldeia. Até então, a motivação do crime era desconhecida.

Ao chegar ao local do crime, uma equipe da Delegacia de Aral Moreira, juntamente com a perícia, confirmou a veracidade dos relatos. O corpo da vítima estava em decúbito dorsal e com ferimento profundo na cabeça, aparentemente causado por um facão utilizado.

Uma testemunha relatou ter visto a suspeita ao lado do corpo logo após o crime e prontamente informou a liderança sobre o ocorrido. Com o apoio da liderança da reserva, foram realizadas diligências que levaram à localização da mulher em sua própria residência. Ela foi detida e conduzida à Delegacia para os procedimentos legais.

A mulher, mesmo ciente de seu direito ao silêncio, optou por confessar o homicídio, alegando que sua motivação foi proteger sua filha, a qual teria sido encontrada com a vítima em atos sexuais. Acreditando que sua filha havia sido estuprada pelo adolescente, a mulher agiu em resposta a essa crença, disse ela.

Após a conclusão dos procedimentos relativos ao flagrante delito, a autora foi encaminhada à Ponta Porã/MS, onde permanecerá à disposição da justiça.