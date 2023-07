Polícia Civil prende suspeita de tráfico de drogas e corrupção de menores em Aquidauana

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, efetuou a prisão em flagrante de T.B.A na tarde desta terça-feira, 11. A suspeita foi detida pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A ação ocorreu quando investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana realizavam diligências no Bairro Santa Terezinha para esclarecer um crime de furto ocorrido no mesmo dia. Durante as investigações, a equipe policial recebeu informações de que um dos possíveis suspeitos residia na Rua Veriano Rodrigues Chaves, levando-os a parar em uma residência na referida rua.

Ao chegar no local, os policiais foram recebidos por uma adolescente que afirmou estar sozinha na casa. No entanto, durante a conversa com a adolescente, um indivíduo em uma casa ao lado percebeu a presença da viatura policial e desistiu de sair de sua residência, retornando para dentro do imóvel.

Enquanto a equipe policial entrevistava a adolescente, ouviram barulhos nos fundos da residência, como portas sendo batidas, diante disso, os policiais entraram na casa e avistaram um indivíduo pulando o muro dos fundos. Posteriormente, foi constatado que os dois indivíduos eram menores de idade e ambos entraram na residência, deixando uma pequena bolsa em um dos quartos.

Na bolsa, foram encontradas 40 trouxinhas de substância semelhante à pasta base de cocaína. Logo em seguida, T.B.A chegou ao local e informou que a residência pertencia à sua irmã, e que um dos adolescentes que pulou o muro era seu filho de 17 anos, enquanto o outro, de 14 anos, estava em sua própria residência.

Inicialmente, os adolescentes alegaram que entraram no local para pegar água, porém, em entrevista preliminar, confessaram que T.B.A, ao perceber a movimentação da equipe policial na casa vizinha, temendo ser presa, pediu aos adolescentes para deixarem as substâncias entorpecentes na residência de sua irmã, com o objetivo de escapar do flagrante. Durante a prisão de T.B.A, foram encontrados com ela a quantia de R$ 337,00 em dinheiro, além de utensílios de plástico comumente utilizados para embalar drogas.

T.B.A foi presa em flagrante e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana para a adoção dos procedimentos legais. Os adolescentes infratores também foram conduzidos à Delegacia para os trâmites cabíveis. A suspeita permanecerá à disposição da justiça.