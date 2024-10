Suspeito de estupro de adolescente é preso em Coxim

Delegacia de Coxim / Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso na quarta-feira, 2, pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim por suspeita de estuprar uma adolescente de 12 anos.

A mãe da adolescente compareceu na Unidade Policial, na manhã de ontem, 1°, relatando que a jovem estava fora de casa desde o dia 28 de setembro e que desde o dia 30, não estava mais mandado notícias. Com isso, a equipe policial efetuou diligências e encontrou a adolescente em uma residência, no bairro Senhor Divino, na companhia do suspeito.

A equipe notou que a adolescente estava com marcas no pescoço e a encaminhou para escuta especializada e exame pericial. Com o indicativo de que estavam mantendo um relacionamento, o suspeito foi preso em flagrante.

Ele se encontra na Unidade Policial onde aguarda audiência de custódia que decidirá se a prisão será mantida.

A legislação penal brasileira considera crime de estupro de vulnerável manter conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com menores de quatorze anos, independentemente de consentimento, artigo 217-A, do Código Penal.