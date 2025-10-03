Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 18:26

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Bela Vista

Homem é acusado de matar Ana Taniely após fim de relacionamento

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 17:16

Itens apreendidos pela polícia / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta sexta-feira (3) o principal suspeito de matar Ana Taniely Gonzaga de Lima, vítima de feminicídio ocorrido no último dia 13 de setembro, no bairro Espírito Santo, em Bela Vista.

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, o crime foi motivado pelo fim do relacionamento entre Ana Taniely e o autor, com quem ela havia se relacionado por cerca de seis meses. Após a separação, no final de agosto, o suspeito passou a pressionar a vítima para reatar, inclusive enviando mensagens à mãe dela na véspera do crime.

Na manhã do dia 13, ele foi até o local onde Ana estava acompanhada de outro homem. De acordo com os levantamentos, o suspeito agrediu esse homem e, em seguida, atacou Ana Taniely com golpes de faca e com um pedaço de madeira, fugindo logo depois em uma motocicleta.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva nesta sexta, os policiais encontraram o suspeito com a mesma motocicleta usada no crime, já reconhecida por testemunhas. Também foram apreendidas munições e uma faca, que o homem alegou usar em trabalhos rurais — mas que pode ter sido a arma do crime.

O preso foi encaminhado à delegacia e segue à disposição da Justiça. O caso continua sendo investigado.

Cidades

Nioaque é pioneira em projeto de ciclismo para jovens indígenas

Entrega de bicicletas marca início do "Pedalando para o Futuro" em aldeias

Cidades

Entrega de títulos de terra encerra Mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque

Famílias receberam contratos de concessão de uso em evento

