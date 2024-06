Polícia civil prende suspeito de furto de alimentos em comércio de Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

A equipe da Polícia Civil de Aquidauana prendeu um homem suspeito de roubar gêneros alimentícios de um comércio. O suspeito estaria furtando alimentos para utilizá-los como moeda de troca na aquisição de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a força tática da polícia recebeu uma denúncia sobre o furto ocorrido na Casa do Peixe, localizada na Av. Dr. Sabino do Patrocínio, durante o horário de almoço na última quarta-feira, 29.

A denúncia foi baseada em flagrante registrado pelas câmeras de segurança do local. Em posse das imagens, a polícia iniciou a busca pelo suspeito, utilizando suas características físicas e vestimentas para identificá-lo.

Surpreendentemente, não foi necessário que a equipe se dirigisse a outro local, pois pouco tempo após o furto, o suspeito retornou ao estabelecimento e, segundo relatos, furtou mais objetos.

Apesar das idas e vindas do suspeito, a polícia não o encontrou imediatamente. Em uma das tentativas, a porta do comércio estava com a fechadura estourada e entreaberta. Finalmente, após buscas, a polícia localizou o suspeito em uma residência situada a cerca de 300 metros do local do crime.