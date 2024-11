Polícia Civil prende suspeito de furtos em série em Jardim

Arquivo/ O Pantaneiro

A rápida atuação da Polícia Civil de Jardim resultou na prisão de um homem suspeito de praticar uma série de furtos em uma churrascaria na cidade. A captura ocorreu em menos de 24 horas após o último crime, graças ao trabalho investigativo da Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim.



Os furtos começaram há cerca de seis dias, com o episódio mais recente registrado na madrugada de segunda-feira (25). Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o suspeito invadiu o local, escalando a grade frontal. Ele acessou os freezers do salão pelo menos três vezes, subtraindo itens como refrigerantes e caixas de sorvete.



Com base nas imagens e na identificação do suspeito, os investigadores, em conjunto com a Polícia Militar, localizaram o homem na residência de sua mãe. Ele foi detido em flagrante e conduzido à delegacia para as providências legais.



A ação reforça o comprometimento das forças policiais em Jardim no combate à criminalidade, garantindo maior segurança à comunidade e proteção ao patrimônio dos comerciantes locais.