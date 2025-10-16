Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Porto Murtinho

Ele estava escondido na casa de amigos e não resistiu à prisão / Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Porto Murtinho elucidou uma tentativa de homicídio contra um fazendeiro da região. Dois homens foram identificados como autores do crime. Após fugirem, ambos foram localizados pelas forças de segurança.

O primeiro suspeito foi preso anteriormente no aeroporto, pela Polícia Federal. Já o segundo, de 44 anos, foi capturado nesta terça-feira (15) no bairro Pênfigo, em Campo Grande, por policiais do GARRAS. Ele estava escondido na casa de amigos e não resistiu à prisão.

O homem alega inocência e será encaminhado ao juiz das Custódias.

