Polícia Civil prende suspeito de ter estuprado irmã por cerca de três anos em MS

Prisão foi cumprida pela Deam durante a Operação Mulher Segura / Divulgação

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (15), em Campo Grande, suspeito de abusar sexualmente da própria irmã, de 18 anos, durante aproximadamente três anos. A prisão foi cumprida pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) durante a Operação Mulher Segura, após decisão da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem está internada em estado delicado de saúde e procurou atendimento médico após apresentar fortes dores abdominais e crises convulsivas. Durante o atendimento, ela revelou à equipe médica que vinha sendo vítima de violência sexual dentro de casa desde os 15 anos de idade.

Conforme o depoimento prestado à polícia, o investigado dividia o quarto com a irmã e a ameaçava para obrigá-la a manter relações sexuais. A vítima relatou, ainda, que acredita que a gravidez seja resultado de um dos abusos, que teria ocorrido em novembro do ano passado.

Diante da denúncia, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, investigado pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante em razão do vínculo familiar. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário e cumprido nesta terça-feira.

As investigações também apontam que o avô da jovem teria conhecimento da situação. Segundo a polícia, durante a internação da vítima, o idoso tentou se aproximar dela no hospital. A atitude levantou preocupação entre os profissionais de saúde, que interpretaram a aproximação como uma possível tentativa de intimidação, sobretudo após a paciente voltar a apresentar crises convulsivas e piora no estado emocional.

Em razão da situação, a equipe médica determinou o afastamento do idoso e acionou a PM (Polícia Militar).

A jovem permanece internada, sedada e recebendo cuidados intensivos. A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer todos os fatos e apurar se outras pessoas tiveram participação ou se omitiram diante da violência denunciada.