Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Aquidauana

Divulgação/Polícia Civil de Aquidauana

Nesta sexta-feira (6), a Polícia Civil de Aquidauana (PCMS), por meio da Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana (SIG), prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas, no bairro Nova Aquidauana. A prisão foi realizada nesta manhã, após denúncias.

Segundo a Polícia, os investigadores realizaram diligências para verificar a procedência de uma denúncia de tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo. No local, a equipe foi recebida pelo proprietário da residência, que autorizou o acesso da equipe na residência para efetuar vistoria.

Ainda conforme a PCMS, no local foram encontrados 11 trouxinhas de substância de pasta base de cocaína, totalizando 2,2g, aproximadamente. Além disso, em um dos quartos da residência foi encontrada 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 16 g.

Questionada sobre as substâncias entorpecentes, o suspeito relatou para a equipe de investigadores que as substâncias entorpecentes eram de sua propriedade e que estaria realizando a sua comercialização.

Os investigadores informaram que a suspeita era de que, em investigações preliminares, foi constatado que o suspeito mantém relações com facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios de Mato Grosso do Sul. Além disso, no local, também foram apreendidos quatro aparelhos telefônicos e mais de R$ 490 em espécie.

Com isso, a PCMS deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.