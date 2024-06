Polícia Civil prende suspeitos de latrocínio em Ribas do Rio Pardo

Equipe do GARRAS / Divulgação

Três pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, por latrocínio, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo. A ação resultou na localização do corpo da vítima e na recuperação do veículo roubado, em Ribas do Rio Pardo, nesta quinta-feira (13).

O GARRAS, especializado em casos de alta complexidade, foi acionado após o desaparecimento de um taxista de 35 anos e seu veículo Toyota Corolla. Após investigações, o veículo foi encontrado em Campo Grande, no bairro Vila Santa Dorotheia, o que levou as autoridades a identificar os suspeitos, anos. de 24, 28 e 35

O grupo criminoso foi localizado em um hotel na Avenida Afonso Pena, na capital. Durante a operação, um revólver calibre 38 foi encontrado em posse de um dos suspeitos, e uma munição do mesmo calibre foi apreendida com outro integrante do grupo.

Após a prisão dos suspeitos em Campo Grande, a equipe policial se deslocou para Ribas do Rio Pardo, onde um dos suspeitos foi localizado em sua residência e preso em flagrante. A última pessoa envolvida foi encontrada em uma pousada no Bairro Universitário, em Campo Grande.

Os esforços conjuntos resultaram na localização do corpo da vítima em uma área de mata próxima ao local do crime. Os suspeitos foram presos em flagrante e a Polícia Civil pediu a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, aguardando decisão do Ministério Público e do Judiciário.