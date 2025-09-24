Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Corumbá e Miranda

Polícia Civil cumpriu mandados em cidades / PCMS

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão temporária, expedidos pelo Poder Judiciário. As diligências ocorreram simultaneamente em Corumbá, Miranda, Campo Grande e Dourados, com o apoio de outras delegacias especializadas, incluindo GARRAS, DHPP, DERF e DEFURV.

Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), deflagrou a operação “Janus” contra organização criminosa envolvida no tráfico de drogas. A ação teve como alvo indivíduos identificados durante a investigação por tráfico, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.

Em Corumbá e Miranda, as equipes localizaram e prenderam os investigados, além de apreender elementos de prova que serão encaminhados para análise. Os detidos foram conduzidos à DENAR, permanecendo à disposição da Justiça.

O nome da operação, “Janus”, faz referência ao deus romano com duas faces, símbolo de transições, dualidades e vigilância. Ele também é considerado guardião de portas e passagens estratégicas, o que remete à estratégia da ação: bloquear os canais utilizados pelo crime organizado.

Segundo a DENAR, a escolha do nome representa a necessidade de olhar para o passado, reunindo provas sobre a atuação da organização, e para o futuro, adotando medidas para desarticular sua continuidade e evitar novas ramificações do tráfico.

As prisões e apreensões visam desarticular núcleos criminosos que operavam em diferentes regiões do Estado, reforçando a segurança pública e impedindo que as atividades ilícitas retomem o controle em áreas estratégicas das cidades.

