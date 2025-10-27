Polícia Civil prende tio e sobrinho por duplo homicídio em Campo Grande

Crime ocorreu na madrugada do domingo
Equipe do GOI / Divulgacão
A Polícia Civil elucidou um duplo homicídio ocorrido na madrugada de 26 de outubro, na Rua Paiaguás, no Jardim Colibri, em Campo Grande, e prendeu em flagrante os autores do crime. As vítimas, identificadas apenas como Claudio e Rosimeire, foram mortas com múltiplos golpes de faca, inclusive com esgorjamento.
Os autores, tio e sobrinho, de 27 e 17 anos, foram localizados em uma fazenda após diligências realizadas por equipes da DEPAC, GOI e GARRAS. Ambos confessaram o crime, alegando desentendimentos anteriores e uma suposta ameaça feita pelas vítimas no dia anterior.
De acordo com a investigação, os dois foram até a casa das vítimas por volta da 1h da madrugada, armados com facas, e cometeram o homicídio. Após o crime, descartaram as armas e buscaram abrigo com o patrão do homem de 27 anos, que teria ajudado a escondê-los na fazenda, mesmo ciente da autoria do crime.
Durante as buscas, a polícia apreendeu celulares, facas, vestígios de sangue e um simulacro de arma de fogo. A perícia apontou que os ferimentos indicam a participação de duas pessoas e o uso de diferentes armas brancas.
As vítimas ainda não foram formalmente identificadas e passarão por exames periciais para confirmação da identidade.
Os envolvidos responderão por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. O homem de 27 anos também será indiciado por corrupção de menores, e o patrão que os abrigou responderá por favorecimento pessoal.
