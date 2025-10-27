Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 19:07

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Polícia Civil prende tio e sobrinho por duplo homicídio em Campo Grande

Crime ocorreu na madrugada do domingo

Redação

Publicado em 27/10/2025 às 17:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Equipe do GOI / Divulgacão

A Polícia Civil elucidou um duplo homicídio ocorrido na madrugada de 26 de outubro, na Rua Paiaguás, no Jardim Colibri, em Campo Grande, e prendeu em flagrante os autores do crime. As vítimas, identificadas apenas como Claudio e Rosimeire, foram mortas com múltiplos golpes de faca, inclusive com esgorjamento.

Os autores, tio e sobrinho, de 27 e 17 anos, foram localizados em uma fazenda após diligências realizadas por equipes da DEPAC, GOI e GARRAS. Ambos confessaram o crime, alegando desentendimentos anteriores e uma suposta ameaça feita pelas vítimas no dia anterior.

De acordo com a investigação, os dois foram até a casa das vítimas por volta da 1h da madrugada, armados com facas, e cometeram o homicídio. Após o crime, descartaram as armas e buscaram abrigo com o patrão do homem de 27 anos, que teria ajudado a escondê-los na fazenda, mesmo ciente da autoria do crime.

Durante as buscas, a polícia apreendeu celulares, facas, vestígios de sangue e um simulacro de arma de fogo. A perícia apontou que os ferimentos indicam a participação de duas pessoas e o uso de diferentes armas brancas.

As vítimas ainda não foram formalmente identificadas e passarão por exames periciais para confirmação da identidade.

Os envolvidos responderão por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. O homem de 27 anos também será indiciado por corrupção de menores, e o patrão que os abrigou responderá por favorecimento pessoal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso por sequestro e extorsão em Campo Grande

Polícia

Homem ferido a faca é resgatado de helicóptero no Pantanal

Polícia

Homem é esfaqueado em frente a conveniência em Aquidauana

Vítima de 29 anos sofreu cortes no braço e na mão e foi levada ao pronto-socorro

Polícia

Mulher condenada por furtos é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

Publicidade

Polícia

Suspeito de matar morador com tiro na cabeça é preso em Rio Brilhante

ÚLTIMAS

Esporte

Etapa dos Jogos Aberto de MS em Naviraí define classificados para a final

A edição de 2025 dos JAMS adota um formato inédito, ampliando o número de jogos e a duração do calendário esportivo

Serviços

Plataforma de alertas da Defesa Civil fica fora do ar até terça

Sistema que envia mensagens de risco à população passa por manutenção e deve ser restabelecido

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo