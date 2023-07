Polícia Civil prende traficante de drogas e de armas em Maracaju

Divulgação

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Maracaju-MS, prendeu E.D.S., de 38 anos. A prisão foi feita no sábado, 08, no âmbito da operação “Mercancia”.

Segundo apurado, ele foi capturado durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de buscas domiciliar. O indivíduo estava portando porções de cocaína, prontas para comercialização.

A operação tinha por objetivo cumprir quatro ordens judiciais de busca e apreensão e uma de prisão preventiva, originadas de investigação pretérita para apurar tráfico de drogas e mercancia ilegal de armas de fogo praticadas por E.D.S. (38), vulgarmente conhecido como “Dinho”.

Conforme apurado no Inquérito Policial, o investigado realizava de forma reiterada e permanente a venda de entorpecentes dos mais variados tipos, como: cocaína, maconha e crack.

Foi constatado que ele realizava negociação das drogas através de conversas por aplicativos de mensagens e combinava a retirada do entorpecente em sua própria residência. Para tal, a fim de evadir-se de possível abordagem policial e provável flagrante delito, “Dinho” colocava a substância ilícita em cima do muro de sua residência até a retirada pelo usuário, utilizando-se de volumosa árvore que impede a visão de quem transita pela via urbana, de forma que tal entrega ocorria às ocultas mesmo que em local público.

Apurou-se ainda, que “Dinho” realizava o comércio ilegal de armas de fogo, sem autorização legal ou regulamentar. Conforme levantamento da Polícia Civil, diversos indivíduos teriam adquirido armamentos, dos mais diversos calibres e qualidades, com o investigado. Os armamentos eram negociados em valores abaixo do mercado, de forma a fortalecer o comércio ilegal de armas de fogo.

Diante destes fatos, além da ordem judicial de prisão preventiva, “Dinho” foi preso em flagrante por Tráfico de Drogas, sendo encaminhado posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. Ele também irá responder pelo comércio ilegal de armas de fogo.