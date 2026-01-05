Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 08:08

Ocorrência

Polícia Civil prende traficante durante ação em Terenos

A operação ocorreu na tarde da última sexta-feira (02) e contou com apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI)

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 07:55

Divulgação/ Polícia Civil

Uma ação da Polícia Civil em Terenos resultou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos por tráfico de drogas, além da apreensão de armas de fogo e do cumprimento de um mandado de prisão preventiva. A operação ocorreu na tarde da última sexta-feira (02) e contou com apoio do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

A captura foi realizada na zona rural do município. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já era conhecido no meio policial e é apontado como integrante de facção criminosa. No endereço onde ele foi localizado, os policiais encontraram armas de fogo e outros materiais ilícitos, o que motivou a prisão em flagrante.

Durante a mesma ação, os investigadores também deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. O mandado é resultado de uma investigação que apura o envolvimento do homem em um homicídio ocorrido no dia 30 de novembro, em Terenos, no qual ele figura como coautor.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

