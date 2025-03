Polícia divulgou cartaz / Divulgação

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 10, as imagens de buscas do Israel de Paula da Silva, de 36 anos, após tentar matar a ex-companheira, de 23 anos, atropelada em Bonito, no domingo, 9.

Conforme a polícia, o homem é considerado foragido e está sendo investigado por tentativa de feminicídio. Qualquer informação sobre o paradeiro pode ser informada pelo telefone 67 3255-1104.

Caso

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma jovem é atropelada pelo ex-namorado enquanto estava em uma calçada. O muro da casa cai sobre a vítima.

A vítima, com nacionalidade paraguaia, relatou aos policiais que teve um relacionamento de três meses com o homem e que eles chegaram a morar juntos em diversas cidades, incluindo Pedro Juan Caballero, no Paraguai. No momento do atropelamento, a jovem conversava com outro homem, de acordo com o G1.

Testemunhas que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros. A jovem está internada no Hospital Darci João Bigaton e, segundo a instituição, apresenta ferimentos leves e não teve fraturas.