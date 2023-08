Polícia Civil realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Maracaju

Equipes da Polícia Civil, com auxílio da Polícia Militar, em Maracaju-MS, cumpriram na tarde desta terça-feira, 2, mandados de busca e apreensão na região conhecida como "Poeirinha", visando combate ao tráfico de drogas e receptação de produtos furtados.

Para a realização da Operação foi necessário apoio de equipes das Delegacias de Polícia Civil de Dourados e Rio Brilhante, bem como de equipes do Batalhão da Polícia Militar de Maracaju e de Dourados, esta última composta pela guarnição de Motopatrulhamento do GETAM e pela equipe do Canil Policial.

A ação contou com aproximadamente 40 policiais, em razão do grande aumento da ocupação existente na região localizada atrás da estação ferroviária, local que atualmente é chamado de "Favelinha", uma vez que foram construídos inúmeros barracos no local, todos de forma irregular, instalando-se ali traficantes de drogas, foragidos da justiça e, principalmente, usuários de crack e maconha, tornando-se uma verdadeira área para a livre compra e venda de drogas e produtos furtados dentro da cidade.

Os locais foram fiscalizados pelas equipes policiais, juntamente com cães farejadores, em ação de busca e apreensão em algumas residências, com autorização judicial, bem como abordagem para identificação e checagem policial. Foi feita uma varredura no local, visando combate ao crime.

Em muitos barracos foram encontrados cachimbos, papelotes e outros petrechos característicos do uso de drogas, bem como objetos de origem duvidosa. Vários suspeitos foram conduzidos até a delegacia para checagem da identidade.

A Polícia Civil informa que no primeiro semestre deste ano foram feitas várias apreensões de objetos de origem ilícita dentro da favela, como bicicletas furtadas, televisores, e até mesmo um veículo automotor, furtado na cidade de Fátima do Sul e posteriormente recuperado pela Polícia Civil naquele local, semanas atrás. Além da recuperação de objetos furtados, a Polícia Civil também já efetuou diversas prisões de traficantes que se utilizavam do local para venda e armazenamento de entorpecentes.

Vale ressaltar que as ações ostensivas na serão reforçadas e realizadas de forma reiterada, visando impedir o aumento de criminosos naquele local. As forças de segurança pública fazem um alerta à população maracajuense acerca da invasão desenfreada que ocorre na região popularmente conhecida como "Poeirinha", bem como acerca das sérias consequências que essa ocupação acarreta para a segurança pública, cuja solução do problema seria a desocupação definitiva da área invadida de forma irregular.